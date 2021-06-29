رئيس مؤسسة حياة كريمة: المبادرة الرئاسية أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" آية عمر القمارى، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، لأنها تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالى 58 مليون مواطن.





وأضافت القمارى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مبادرة حياة كريمة تعزز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال ميادين عملها، وتهدف إلى التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادى للأهالى فى المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية قوية مثل شبكات ومحطات مياه الشرب وشبكات ومحطات الصرف الصحى، وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز.

وأوضحت أن المبادرة تشمل أيضًا محور الأبنية التعليمية من خلال تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل ومستهدف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع والذى تم إنجازه بنسبة أكثر من 40%، فضلًا عن محور إقامة (سكن كريم) من خلال إنشاء البيوت وتطويرها وتجهيزها لتحسين جودة حياة المواطن.

وأشارت إلى أنها تشمل محور الخدمات الصحية من خلال إنشاء وحدات صحية ومراكز صحية ومستشفيات، وإدخال مراكز حياة كريمة الـ52 بمشروع التأمين الصحى الشامل، ومحور التدخلات الاجتماعية الذى يستهدف تلبية احتياجات الأسرة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج خاصة لهم، بجانب إعداد برامج توعية وتأهيل تناسب كل محافظة ومركز وقرية وطبيعة كل منطقة وثقافتها وهويتها وعاداتها الخاصة بها، منوهة بأنه تم إنجاز المشروع فى 375 قرية كنموذج تجريبى للمبادرة بإجمالى 4.5 مليون مستفيد.

ولفتت القمارى إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تغيير وتطوير حياة المواطنين الأكثر احتياجًا بشكل ملموس بما يضمن لهم حياة كريمة مستدامة، حيث يبلغ عدد القرى المستهدفة 4.584 قرية باستثمارات بلغت 700 مليار جنيه بكافة مراحل المبادرة، كما تم تخصيص 250 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة والتى تستهدف 18 مليون مواطن، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.

وتابعت: "إن مبادرة حياة كريمة تحقق معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهى توحيد جميع جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموى"، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تعد تكلفة ضخمة ومتشعبة فى عدد من المشروعات التنموية الكبرى.