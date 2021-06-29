جدة - نرمين السيد - شدد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس كمال بهجات، على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها، مطالباً ببذل أقصى جهد للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة، وبكفاءة وجودة فى التنفيذ.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها بهجات بمشروعات الإسكان والخدمات والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار دفع العمل وإزالة أى عقبات. واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد مشروع رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب، لمتابعة التشغيل الفعلى وضخ المياه المغذية لمنطقة الـ800 فدان "مشروع الإسكان الاجتماعى"، كما تابعوا الأعمال الجارية لخط المياه قطر 1200 مم الجارى تنفيذه كحل دائم لتغذية المدينة. كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال الجارية بمشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل نموذج غرفتين وصالة مساحة 75م2، بالإضافة لمبانى المجمع الشرطى الجارى تنفيذه والمكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية هى: (مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدنى).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجتمعات العمرانية: ملتزمون بالبرامج الزمنية بمشروعات أكتوبر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.