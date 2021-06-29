الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبه ذكرى ثورة يونيو المجيدة، حيث خرج المصريون بالملايين على قلب رجل واحد ليكتبوا أول سطر في تاريخ جمهورية جديدة تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقه في مختلف المجالات بمشروعات وطنية عملاقة؛ لتحقق مستقبل أفضل لشعب مصر في ظل قيادة وطنية مخلصة قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوي الفعال على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال زين - وفق بيان صادر اليوم من الهيئة - "نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعة الإرهاب وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على جميع التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها اللذان دائما وأبدأ يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن؛ لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى التي تحقق لمصر وشعبها حياة آمنة ومستقرة.

وأٔكد أن دور الإعلام الوطني متواصل - بقوة - في مساندة جهود مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على جميع منجزاتها في شتى المجالات؛ لتوعية الرأي العام في مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائٔهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية، وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية، وأيضا التصدي لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التي تتعارض مع تعاليم الإسلام.

ووجه حسين زين، قطاعات الوطنية للإعلام بإعداد خريطة برامجية تتضمن فترات مفتوحة للاحتفال بذكرى ثورة يونيو توضح للرأي العام ما شهدته مصر من تنمية وبناء واستقرار منذ فترة ما بعد الثورة وحتى الآن، والإنجازات التي تحققت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، والتي تمثل نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة.