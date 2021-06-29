تحتفل قوات الدفاع الجوى بعيدها السنوى فى 30 يونيو من كل عام، وهو ذكرى اكتمال حائط الصواريخ عام 1970، وحيث نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "حماة السماء"، يتناول فيه نشأة قوات الدفاع الجوى ومراحل تطورها.

وكان اللواء أركان حرب محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، قد أكد أن التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة ، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية و تأمين المجال الجوي المصرى، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بقيادة قوات الدفاع الجوى احتفالاً بمرور واحد وخمسين عاماً على بناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م، والذى إتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوى . وأكد قائد قوات الدفاع الجوى أن مقاتلى الدفاع الجوى مستعدون دائماً لمجابهة مايستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلماً وحرباً مادام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الإستراتيجية . ووجه التحية لرجال الدفاع الجوى حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة ، مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غالي ونفيس لتظل قوات الدفاع الجوى الدرع الواقى الذي يحفظ لسماء مصر هيبتها وقدسيتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "حماة السماء".. أبطال الدفاع الجوى يحتفلون بعيدهم السنوي 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.