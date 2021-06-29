مدير قطاع الناشئين لكرة السلة بنادي الزمالك:أهنئ الاعبين علي موقفهم الرجولي بالملعب خلال اللقاء

/637937/مدير-قطاع-الناشئين-لكرة-السلة-بنادي-الزمالكأهنئ-الاعبين-علي-موقفهم-الرجولي-بالملعب-خلال-اللقاء

وجه أحمد شوكت مدير قطاع الناشئين لكرة السلة بنادي الزمالك، التهنئة للفريق الأول بعد تتويجه بلقب دوري السوبر.

ويستعرض دوت الخليج تصريحاته:

وقال شوكت : “أهنئ مجلس إدارة النادي بالكامل وبصفة خاصة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة النادي، وإدارة النشاط الرياضي لوقوفهم خلف الفريق والدعم الكامل في جميع المباريات، بجاتب أحمد عادل الداعم الأساسي للفريق” .

وأثنى شوكت على الجهاز الفني بقيادة الإسباني أجوستي بوش ومعاونيه ياسر عبدالوهاب وسمير جودة ، بالأضافة إلى أبطال الفريق.

مؤكدا على موقفهم الرجولي بالملعب خلال اللقاء، وكيف أنهم أثبتوا لجميع الأندية أنهم رجال ويستحقون التتويج بالبطولة.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.