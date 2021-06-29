أخو نائب الجن والعفاريت هو من سلم حسن راتب «تفاصيل»

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كشفت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، على التحقيقات في ضبط رجل الأعمال حسن راتب، على خلفية اتهامه بالإتجار وتمويل عصابة يقودها نائب الجن والعفاريت «علاء حسانين»، لـ التنقيب عن الآثار، والقبض عليه أثناء فعل ذلك، في منطقة مصر القديمة.

ضبط حسن راتب

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، أن بداية الكشف عن علاقة حسن راتب بقضية الآثار، كان خلال مناقشة شقيق علاء حسانين، أحد المتهمين المقبوض عليهم في عملية التنقيب والإتجار في الآثار.

واعترف على حسن راتب بتمويل عمليات التنقيب منذ عدة سنوات، واستئذنت النيابة العامة، وتم القبض عليه في أثناء وجوده بفيلته في مدينة 6 أكتوبر.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بمعرفة المحققين في قضية التنقيب عن الاثار بمصر القديمة، عن أن احراز القضية المتهم فيها حسن راتب بالإتجار والتمويل في الآثار، بلغ عددها 201 قطعة أثرية.

وجاء فى المعاينة الأولية لرجال المباحث والنيابة العامة، أن الأحراز تنوعت بين عدد من التماثيل، وهم 3 مصنوعة من البرونز، أحدهم منزوع الرأس، بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من المادة ذاتها، وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، كما عثر على رأس تمثال مهرج من العصر اليوناني، وآخر حجري جنسي يعود للعصر ذاته.

وأوضحت التحريات والمعاينة عن المضبوطات التي حرزتها جهات التحقيقات، أنه عثر على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكان تصنيفها عبارة عن 6 عملات من البرونز، و3 إبر تستخدم في الجراحة خلال فترة العصر الإسلامي، كما ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين.

حبس عصابة علاء حسانين

وكانت الجهات المختصة قد قررت تجديد حبس النائب علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، المعروف إعلاميا بـ نائب الجن والعفاريت، عقب ضبطهم وبحوزته كنز أثري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.