/637942/وكيل-رونالدو-ويوفنتوس-في-إجتماع-لتحديد-مصيره-مع-الفريق

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن اجتماع هام من المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بين وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإدارة يوفنتوس لحسم مستقبله مع الفريق الإيطالي، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل الإجتماع بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة الشهيرة، سيجتمع خورخي مينديز بإدارة يوفنتوس للحديث عن مستقبل رونالدو على الرغم من أن النادي الإيطالي لم يتلق أي عرض رسمي من أي ناد آخر حتى الآن.

يتبقى عام واحد فقط في عقد رونالدو مع نادي يوفنتوس أي ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وكان البرتغالي قد صرح بأنه سيتخذ قراره النهائي حول مستقبله بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا.

عقد رونالدو مع اليوفينتوس

انتهى مشوار البرتغال في يورو ٢٠٢٠ بالخسارة أمام بلجيكا في دور الثمن نهائي بنتيجة هدف دون رد وتوديعها البطولة بعد أن كانت البطل في ٢٠١٦ على حساب فرنسا.

الجدير بالذكر أن رونالدو لديه اهتمام من أكثر من فريق على رأسهم باريس سان جيرمان وناديه الأسبق مانشستر يونايتد، في محاولة الظفر بخدمات رونالدو في الفترة القادمة.