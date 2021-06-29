/637943/وزير-العدل-يكشف-للنواب-أسباب-تأخر-إعلان-نتائج-مسابقة-الشهر-العقارى

استعرض المستشار عمر مراون، وزير العدل، أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

جاء ذلك خلال تعقيبه بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقارى وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين فى الشهر العقارى.

واضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.

وتابع، لدينا عجز فى عدد الموظفين، و طلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 الف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى انجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.

وكان المستشار عمر مراون وزير العدل، بدأ كلمته بالجلسة العامة، بتقديم التهنئة بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها نقطة تحول فى مسيرة الوطن، تحت قيادة بطل مؤمن بربه موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى.