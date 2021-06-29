/637944/عبد-المنعم-إمام-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-حظر-استيراد-الأجزاء-المفككة-لأجهزة-الهاتف-المحمول
تقدم النائب عبدالمنعم إمام ،امين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول.
دوت الخليج يرصد تقدم النائب عبد المنعم امام بطلب احاطة بشأن استيراد اجهزة الهاتف المحمول
نسبة البطالة
وأكد النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، ،رئيس حزب العدل ، أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لإعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر علي اعداداً كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب وسيتأثر مئات الالاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار وسينضمون لطابور البطالة الطويل.
الطبقة الوسطي
وتابع عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ان هذا القرار ضار جداً بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة المرتفعة السعر ،والغير متواجدة الا ببعض عواصم المحافظات، لافتا إلى أن مصر لا تمتلك مصانع لإنتاج هذه الاجزاء فلا يوجد آي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية.
سوق العمل
وواصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام ، ان هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم الا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.
هذا وهنأ المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 من يونيو 2013، وذلك مع بدء الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
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