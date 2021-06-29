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صور.. تعليم الشيوخ تناقش تعديل قانون تنظيم الجامعات 

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عقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني دعبس لمناقشة مقترحات الجامعات بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

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كما تناقش اللجنة رد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن الاقتراح برغية المقدم من النائب حازم الجندي بخصوص تطوير الاختبارات المكملة لشهادة الدبلومة الامريكية وحلول مشكلة الاختبارات الدولية الحالية فى مصر.

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كما تناقش اللجنة استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار واستعراض الخطة التنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية فى محو الامية واستراتيجية الهيئة لمحو امية مواطني المحافظات الحدودية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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