/637946/المدير-الفني-لفريق-سلة-الزمالك-نهاية-موسم-جميل-زكريات-رائعة-ستبقي-في-قلوبنا-صور

عبر ‏أجوستي المدير الفني لفريق سلة الزمالك رجال، عن سعادتة بعد تتوج الفريق ببطولة دوري السوبر للمحترفين أمام نظيرة الاتحاد السكندري.

ويستعرض دوت الخليج تصريحاته:

وكتب ‏أجوستي عبر حسابة الشخصي”تويتر”: ياله من نهاية موسم جديد زكريات رائعة ستبقي في قلوبنا وعقولنا إلي الأبد”.

وتابع:”شكراً للاعبين علي اخلاقيات عملهم وشغفهم في الملعب وسعيد جداً لفريق العمل الملئ بالأشخص الرائعين الشكر لكم جميعاً”.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق فوز قوي وصعب على مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، على ملعب السويس.