/637948/قطاع-السجون-توجه-قوافل-طبية-لعلاج-النزلاء-في-ليمان-أبو-زعبل

وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى ليمان أبى زعبل 2؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي

وفي سياق أخر بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمس الإثنين 28 يونيو 2021، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس جمهورية مصر العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وزير الداخلية: يُسعدنى أن اتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة وجاء بها : «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وزير الداخلية: ثورة 30 يونيو ملحمة جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ

وأضافت : «سيادة الرئيس، جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر.. لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر.. ورمزاً ناصعاً في مسار كفاح شعب أبى.. وانتصاراً لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير».

يأتى هذا بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتى حمل فيها المصريين جل قدرتهم لإزاحة الجماعة الإرهابية من الحكم، بمشاركة ملايين من الشعب المصرى.