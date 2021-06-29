/637949/أحمد-فتحي-زيارة-الرئيس-السيسي-للعراق-تاريخية-وتعزز-وحدة-الصف-العربي

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود تاريخية لأنها تعزيز وحدة الصف العربي.

دور مصر في الحفاظ على أمن العراق

وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن هذه الزيارة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، خاصةً على المستوى البرلماني، وتؤكد دور مصر في في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربي بأكمله ، موضحا أن هذه الزيارة تكشف التطور الهائي للسياسة الخارجية المصرية حيث قام الرئيس السيسي بعدد من زيارات التي لم يقوم بها أي رئيس مصري منذ عقود مثل جيبوتي، والعراق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تقوم بإعادة رسم الملف الخارجي بأكمله واستعادة قوة مصر وريادتها على المستوى الخارجي عربيا وإفريقيا ودوليا، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يتحرك في ملفات خارجية صعبة، برؤية شاملة تعزز ريادة مصر العربية وتواجدها الإقليمي في كافة القضايا.