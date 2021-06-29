عبد الوهاب خليل يواجه وزير العدل بمطالب المواطنين بشأن أزمات تقرير الخبراء«فيديو»

/637947/عبد-الوهاب-خليل-يواجه-وزير-العدل-بمطالب-المواطنين-بشأن-أزمات-تقرير-الخبراءفيديو

قال النائب عبد الوهاب خليل ، عضو مجلس النواب،أن مصلحة الخبراء تحتاج لنظرة فى الميكنة وتنظيم العمل داخلها من وزارة العدل، مشيرا إلى أن هناك أكتر من 500 ألف قضية تحال سنويا لمصلحة الخبراء و2500 خبير يقومون بدراستها منهم 1000 خبير يعملون فى العمل الاداري ، ،موضحا أن 1500 خبير فقط يقومون بدراسة القضايا المتعلقة بالقصر فى الميراث وقضايا الاحوال الشخصية، اضافة الي القضايا التي يم اعادتها للمصلحة مما يستسبب فى تأخر الخدمة على المواطنين.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب عبد الوهاب خليل خلال الجلسة العامة بحضور وزير العدل

مصلحة الخبراء

وطالب النائب عبد الوهاب خليل ، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، ان يكون استدعاء الخصوم بشكل ملزم بمجرد تحويل القضية لمصلحة الخبراء، وفى خلال اسبوع من تحويل القضية ،لافتا إلى ان بعض االقضاة يستسهلوا تحويل القضية الي مصلحة الخبراء مما يستغرق وقت اطول ويعطل سير القضايا، فضلا عن أن هنالك بعض الخصوم تتقدم بطلبات لتحويل القضية لمصلحة الخبراء.

وزير العدل امام البرلمان

هذا واستعرض المستشار عمر مراون، وزير العدل، أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.