كريم بنزيما: حزين ومحزن خيبة الأمل كبيرة لا شيء سهل ابداً..«صور»

/637951/كريم-بنزيما-حزين-ومحزن-خيبة-الأمل-كبيرة-لا-شيء-سهل-ابداصور

قدم كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، اعتذاره لجماهير منتخب فرنسا ، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كريم بنزيما”:”حزين ومحزن على اثر مباراة الامس. خيبة الامل كبيرة، اتمنى لو استمريت في اهتزازك طويلا. شكرا لكم على دعمكم القوي منذ بداية هذا اليورو شكرا على القوة التي اعطيتها لي يوميا. لا شيء سهل ابدا، نستمر في القتال من اجل تحضير المستقبل ونرجع اقوى”.

وأنقذ أسطورة ريال مدريد، كريم بنزيما بالتعاون مع حارس توتنهام هوجو لوريس، المنتخب الفرنسي من فضيحة مدوية عندما سجل هدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يتصدى لوريس لركلة جزاء ببداية الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على المنتخب السويسري الذي اعتقد على مدار الـ 45 دقيقة الأولى وأول خمس دقائق من الشوط الثاني أنه الأقرب للتأهل لملاقاة اسبانيا في ربع النهائي بهذه البساطة ودون مقاومة.

لكن بنزيمة سجل ثنائية غيرت كل شيء في المباراة ليأتي من بعده نجم وسط مانشستر يونايتد المشاغب، بوجبا ، ليسجل أحد أجمل أهداف يورو 2020، حين قرر إطلاق تسديدة مقوسة من حوالي 25 ياردة عانقت المقص الأيسر للحارس زومر الذي قفز عليها دون جدوى لتصبح النتيجة 1/3.

ورغم العودة الرائعة للديوك الفرنسية في أجواء المباراة بثلاثة أهداف متتالية، تمكن منتخب الساعات السويسرية من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين في توقيت مثالي حملا إمضاء سيفيروفيتش وجافرانوفيتش في الدقيقتين 81 و90.

تشكيل فرنسا

في حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: كيمبيبي ، لينجليه ، فاران.

خط الوسط: رابيو ، كانتي ، بوجبا ، بافارد.

خط الهجوم: جريزمان ، مبابي ، بنزيما.

تشكيل منتخب سويسرا

المرمى: يان سومير.

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز.

الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – شيردان شاكيري – جارنيت شاكا – ستيفين زوبير.

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو.