/637952/مدرب-إنجلترا-كلوب-شخص-أناني-ويحافظ-على-مصالح-ليفربول-على-حساب-صلاح

وصف المدير الفني لمنتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد 2012، ستيوارت بيرس، رفض ليفربول مشاركة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بالتصرف الأناني، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات بيرس عن الفرعون المصري.

رفض ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب تواجد الفرعون المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي، خاصة وأن مشاركة اللاعب في طوكيو لن تجعله يتواجد في فترة إعداد الموسم المقبل 2021-2022.

وتحدث بيرس عن وجهة نظره في تصريحات مع شبكة " talksport" البريطانية، وقال: "بالطبع، لا يريد يورجن كلوب أن يشارك محمد صلاح في الأولمبياد، لأنه من المفترض أن يحافظ على مصالح ليفربول".

وتابع بيرس: "يريد بقاء محمد صلاح، لكن إذا كنت مدرب لأي نادٍ، فلن أمنع أي لاعب من أن يمثل بلده مهما كان مستواه، إذا جاء لي أي لاعب وطلب تمثيل منتخبه فلن أكون أنانيًا لأرفض".

خبرات كرة القدم

وأضاف: "كل الخبرات التي اكتسبتها على مدار مسيرتي، أعظمها هو تمثيل منتخب بلدي وقيادته في البطولات المختلفة، لكن مدربي الأندية يتصلون بنا كمدربين للمنتخبات من أجل استبعاد بعض اللاعبين ومحاولة منع تمثيلهم لمنتخبات بلادهم".

وواصل: "علينا أن نتذكر جيدًا كيف احتفل نيمار وزملاءه بالفوز بأولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، هذا ما يوضح مدى أهمية الألعاب الأولمبية بالنسبة للاعبين، أعتبرها أهم من كأس العالم".

بطولة أولمبياد طوكيو

واستمر: "كأس العالم يختص فقط بلعبة كرة القدم، إنما الأولمبياد تضم كل أنواع الرياضة، هناك أشخاص لا تفهم مدى أهمية ذلك وكيفية التجهيز للوصول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".

وأتم: "الفوز بميدالية أولمبية مهمة للغاية لمنتخب مثل البرازيل، لقد واجهنا أوروجواي وكان خط هجومها لويس سواريز وإدينسون كافاني، وأعتبر مشاركتي في أولمبياد 2012 أكبر بطولة شاركت فيها في مجال التدريب".