/637953/وزير-العدل-للنائب-هشام-حسين-تخصيص-قطعة-أرض-لبناء-محكمة-جديدة-بمدينة-6-أكتوبر

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.

وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقى ليس عددا كبيرا. وأعلن أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.

وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.

وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.

وبشأن محكمة ملوي، أكد النائب أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.