/637955/ننشر-موعد-إعلان-نتيجة-امتحانات-الدبلومات-الفنية-2021

كشفت مصادر لـ« دوت الخليج» أن النتيجة النهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021 ونسب النجاح، سوف يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، وإعلان أسماء الاوائل في كل شعبة عقب أجازة عيد الاضحي المبارك، التي ستبدأ يوم 19 يوليو من الشهر القادم.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت المصادر، أن مرحلة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد مع مراجعة كراسات اجابات الطلاب سوف تنتهي في الثلث الاول من شهر يوليو طبقا للخريطة الزمنية للتصحيح.

ويتبعها مرحلة تسجيل النتائج و تحديد عدد الطلاب الاوائل في كل شعبة ووضع النتائج علي سيديهات وشيتات مع مراجعة كراسة الاجابات الراسبة لتأكد من أن كل طالب حصل علي حقه من الدرجات من واقع ما دونه في كراسة إجابته.

الإجازات الرسمية

ومن جهة أخري، واصل اليوم طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية والتجارية والفندقية أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 2020/ 2021، وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمعلمين المراقبين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أن امتحانات الطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة مستمرة غدا الموافق 30 يونيو وبعد غدا الخميس الموافق الأول من يوليو بشكل طبيعي.

كما أشار نائب الوزير أن قرار الاجازة 30 يونيو لا ينطبق علي طلاب الدبلومات حيث أن قر ار رئيس الوزراء لا يسري علي طلاب الشهادات الذين يؤدون الامتحانات.

وفي نفس السياق واصلت كنترولات الدبلومات الفنية البالغ عددها 24 كنترول أعمال تقدير الدرجات في كافة المواد التي أدي بها الطلاب الامتحانات منذ انطلاقها في 19 يونيو الماضي.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية 2020/2021 بنظام 3 و 5 سنوات قد انطلقت يوم 19 يونيو من الشهر الجاري حيث يخوض ما يصل إلي 750 ألف طالب وطالبة الاختبارات في 3111 لجة علي مستوي الجمهورية.