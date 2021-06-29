/637960/رسالة-مثيرة-من-محسن-صالح-للاعبي-الأهلي-وموسيماني

أكد محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر يبذل جهود كبيرة من أجل الانتقال بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا ، وذلك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات.

وكتب محسن صالح عبر تويتر: "كان الله في عون لاعبي الأهلي من الإجهاد الذهني والتعب البدني والتحول من بطولة محليه إلي بطولة إفريقيه والعكس".

محسن صالح يشيد بلاعبي الأهلي

وتابع:" وهذا يتطلب إعداد نفسي عام وخاص يقوم به علي أكمل وجه بيبو وبيتسو..مهم جدا وعي اللاعبين في كيفية استغلال وقت الفراغ للإستشفاء لإستعادة النشاط والتركيز في التحديات القادمه".

محسن صالح عضو لجنة التخطيط

على الجانب الأخر أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا لم يكن سهلا مشددا على صعوبة المواجهات أمام الأندية الصغيرة ، وذلك خلال تصريحات خاصة للموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وقال : كنا سعداء بعد الفوز على الترجي ، هنأت اللاعبين وكانت مهمتنا الصعود لكن لم يكن الأمر سهلا ، واللاعبين يدركون أننا مسئولون أمام الجماهير للوصول للنهائي.

وتابع موسيماني: " لم يكن الأمر سهلا بالوصول للنهائي ، لم يدرك البعض صعوبة مباراة سونيديب وسيمبا التنزاني و صن داونز في دوري أبطال إفريقيا ، والمباراة أمام صن داونز كانت صعبة للغاية بسبب مواجهة الزمالك قبلها بأيام ، هي حقا لم تكن المهمة سهلة".

وواصل: "كايزر تشيفيز فريق قوي وقام بتغير العديد من المدربين ، ولا يجب أن ننظر لهم في الدوري المحلي ، ليس من السهل الوصول للنهائي مالم يكن فريق قوي، وهم فريق غريب ، لقد فازا على سيمبا برباعية وخسر بثلاثية".

واضاف: "سنقوم بتحليل مواجهاتم من خلال مباريتهم في دوري أبطال إفريقيا ، سنخوض العديد من المباريات في تلك الفترة وسنتعرض للإنهاك وغيرها من المباريات ، وسنعمل على الاستعداد بشكل جيد".

موسيماني يتحدث عن تجربة كايزر تشيفز

وقال موسيماني: "لا يوجد لدي أي عواطف حينما تركت صن داونز نحيت العواطف جانيا ، اللاعبين يلعبون من أجل أنفسهم وعائلتهم ومن ثم أنا في الأخير ، ولا يمكننا أن نقلل من ضعفنا أو نعظم من قوتنا وتلك هي وظيفتي".

وتابع: "احتفلت مع اللاعبين واعتادت على ذلك ، أكرم توفيق مهاجم فريق قوي وهو لاعب متوازن ، ويعرف كيف يلعب وهو لاعب جيد يعرف كيف يدافع ويهاجم ، وعند أصابة بيكهام كنا سنعتمد على ربيعة لكن اعتمدنا على أكرم توفيق وأدي بشكل جيد".