مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يصدر 7 قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء وجمال سامى رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

كما وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح الدكتور عماد حمدى رئيس جامعة دراية السابق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فى بداية الاجتماع، تابع الوزير تقارير السادة رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالي، والتى أكدت انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، وضمان سلامة عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد عبد الغفار على ضرورة التزام جميع الجامعات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو، ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية على الانضباط والالتزام فى إتمام امتحانات نهاية العام الدراسى.

كما أكد وزير التعليم العالى على أهمية التعاون من جانب كافة الجامعات الخاصة مع الوزارة لإنجاح نظام القبول الإلكترونى لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بكليات الجامعات الخاصة، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى، وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب تحقيقا لمبادئ الشفافية.

ووافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضى فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2021/2022.

كما وافق المجلس على استمرار توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM للمتفوقين بالجامعات الخاصة والأهلية.

ووافق المجلس على بدء تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم قبولهم مباشرة من خلال الجامعات الخاصة والأهلية، و تحسب الأعداد المقبولة من هؤلاء الطلاب من العدد الإجمالى المحدد لكل كلية.

وقرر المجلس أن تقترن الموافقة على تزامن إنشاء كلية طب بشرى جديدة بإنشاء إنشاء المستشفى الجامعى، ويتم التأكد من ذلك من خلال لجنة شكلها المجلس لمتابعة إنشاءات المستشفى الجامعى الجديدة ،وتقديم تقرير دورى للمجلس عن ذلك.

كما وافق المجلس على ربط قبول طلاب جدد بكليات الطب البشرى الحالية بالجامعات الخاصة والأهلية بدءا من العام الدراسى 2022/2023 بانتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات المستشفى الجامعى.

ووافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بجامعة دراية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى:(الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية).

وفى ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين فى مصر، استعرض المجلس تقريراً حول آليات تطوير المنظومة بالجامعات الخاصة والأهلية، فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية.

وأكد المجلس على التزام الجامعات الخاصة والأهلية بتيسير اجراءات التحاق الطلاب الوافدين، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة بوزارة التعليم العالي، فضلاً عن العمل على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات دورياً، و تسهيل إجراءات الإقامة لهم.

ووجه الوزير بضرورة وضع خطة محددة وجدول زمنى لوضع خريطة طريق محددة زمنيا لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وأحيط المجلس علماً بالمذكرة المقدمة من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بشأن توجيهات رئيس الجمهورية حول قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإصدار تعليمات للأكاديميات والجامعات الخاصة لمتابعة نتائج المسابقات الدولية والتميز العلمى للطلاب والباحثين لانتقاء الطلاب المتميزين منهم؛ لتنمية قدراتهم، مع التأكيد على دور الجامعات الخاصة والأكاديميات فى رعاية ودعم هؤلاء الطلاب.

وقدم محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عرضاً تفصيليا حول أهداف الصندوق، وخطة عمله، والبرامج التى سيتم إطلاقها الفترة المقبلة، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويلها، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بإعداد برنامج لتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج.

وعلى هامش انعقاد المجلس بجامعة 6 أكتوبر، تفقد وزير التعليم العالى كلية التمريض بالجامعة والمعامل التابعة لها، وكذلك مجمع الملاعب، بالإضافة إلى عدد من معامل الحاسب الآلى بالمبنى الإدارى للجامعة.