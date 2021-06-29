العدل: نتعاون مع التخطيط والاتصالات للانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها فى طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة، لإنشاء مقارات للشهر العقارى.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وأكد الوزير، أن وزارة العدل تمكنت خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلى السبب فى اختيار مكاتب البريد أنها مميكنه وبالتالى يسهل تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات فى شأن تطوير مقرات الشهر العقارى بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجرى التنسيق مع وزير الاتصالات فى هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقارى فى دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر فى جدوى عمل مكتب جديد فى المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز فى مقرات الشهر العقارى فى 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقارى، لافتا فى سياق متصل إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.