شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طفس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية .





وقال الخبراء- فى بيان، اليوم- إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وأضافوا أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر، فهي كما يلى: العظمى الصغرى القاهرة 38 25 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 35 24 طنطا 37 24 شبين الكوم 38 25 دمنهور 35 24 بلطيم 33 25 مطروح 30 23 السلوم 30 23 سيوة 41 23 بورسعيد 32 25 دمياط 31 25 الزقازيق 38 24 المنصورة 37 24 الإسماعيلية 40 24 السويس 39 25 العريش 35 26 رفح 34 24 رأس سدر 38 24 نخل 38 17 نويبع 40 28 طابا 36 22 كاترين 33 16 الطور 36 25 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 41 30 مرسى علم 39 25 الفيوم 38 25 بنى سويف 39 25 المنيا 39 22 أسيوط 39 24 سوهاج 39 25 قنا 41 26 الأقصر 43 27 أسوان 44 28 إدفو 44 28 أبوسمبل 43 29 الوادى الجديد 41 27 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 26 حلايب 36 28 رأس حدربة 35 28

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