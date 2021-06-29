الزراعة: لدينا خبرات عديدة فى التعامل مع العفن الهبابى

وأوضح القرش - فى اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "تن" - أن السبب فى العفن الهبابى الذى يحدث للمحاصيل الزراعية هو وجود التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، التى تؤثر بشكل كبير على المانجو، مضيفا: "نتخذ إجراءات وقائية ومن شأنها الحفاظ على إنتاجية المانجو".
وأكد أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية فور تواجد أى إصابة، كما نقدم النصح والإرشاد للمزارعين للتعامل مع أى إصابات للمحاصيل الزراعية.
ورأى أنه يوجد تكاتف كبير من الوزارة للمزارعين، وذلك لتقديم المساعدة لهم فى تقديم أفضل ما لديهم خلال موسم المانجو لهذا العام، منوها بأن الدولة المصرية تتميز بزراعة المانجو، كما أن العديد من دول العالم تهتم بالمانجو المصرية وجودتها وقيمتها العالية.
وأشار إلى أن بداية موسم المانجو تبدأ بأسعار من 10 إلى 14 جنيها، مما يدل على توافر المنتج واستقرار الأسعار، مبينا أنه توجد أماكن عديدة لزراعة المانجو فى أكثر من مكان بمصر وتكون بدائل لبعض الأشجار والمزارع المصابة.
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