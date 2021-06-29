/637958/تاريخ-حصد-دوري-سوبر-السلة-هيمنة-للاتحاد-السكندري-وتفوق-للفارس-الأبيض-وتراجع--واضح-للنادي-الأهلي-وحضور-مشرف-لسبورتنج-والجزيرة

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.

وبمناسبة انتهاء بطولة دوري السوبر لكرة السلة، يعرض موقع دوت الخليج، جميع الفرق التي توجت بكأس دوري السوبر منذ نشأته:

نشأة بطولة دوري السوبر

بدأ أول موسم لبطولة دوري السوبر عام 1972/1973، واستطاع فريق الجزيرة التتويج بالبطولة في موسمها الأول، ثم قام فريق الزمالك بالسيطرة عليها لمدة عدة سنوات، حيث توج الفريق الأبيض بالبطولة في مواسم 1973-1974 و 1974-1975 و 1975-1976 و 1976-1977 و 1977-1978، ثم ظهر فريق الاتحاد السكندري، وألغى هيمنة الزمالك على البطولة، حيث توج زعيم الثغر بالبطولة موسم 1978-1979، ثم عاد فريق الزمالك للتويج بالبطولة مرة أخرى في موسم 1979-1980، بالإضافة إلى موسم 1980-1981.

هيمنة زعيم الثغر على البطولة

قام فريق الاتحاد السكندري، بكسر هيمنة الزمالك على البطولة مرة أخرى، وتمكن "سيد البلد"، بالتتويج بالبطولة في موسم 1981-1982، و موسم 1982-1983، بالإضافة إلى موسم 1983-1984، وقرر اتحاد السلة بعدم استكمال بطولة دوري السوبر لعام 1984/1985، ليعود فريق الاتحاد السكندري ويتوج ببطولة دوري السلة لموسم 1985-1986، و 1986-1987.

واستطاع فريق الزمالك الثأر من فريق الاتحاد السكندري، والتتويج بالبطولة الثامنة له في تاريخه في موسم 1987/1988، وشهد موسم 1988-1989، ظهور النادي الاهلي بطلا لسوبر الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ثم توج فريق الاتحاد السكندري بموسم 1989-1990، ليعود الزمالك ويتوج بالبطولة للمرة التاسعة له في تاريخه لموسم 1990-1991، وتوج الاتحاد مجددا بموسم 1991-1992.

عودة فريق الجزيرة إلى التتويج

عاد فريق الجزيرة مرة أخرى إلى التتويج ببطولة دوري السوبر، حيث أنه حصل على أول نسخة في تاريخ البطولة، وحسم فريق الجزيرة اللقب مرتين متتاليين في مواسم 1992-1993، و 1993-1994، ليعود الاتحاد السكندري ويفوز بنسخة موسم 1994-1995 مجددا.

قرراتحاد السلة الغاء البطولة في موسم 1995-1996، لم يتوج باللقب أي من الفرق وقتها, وتوج فريق الزمالك بموسميين متتاليين وهم مواسم 1996-1997 و 1997-1998، ثم توج الاتحاد بموسم 1998-1999.

واستطاع النادي الأهلي في الفوز باللقب لموسميين متتالين في موسم 1999-2000، و 2000-2001، ثم عاد نادي الجزيرة وتوج باللقب في موسم 2001-2002، بينما توج الزمالك في موسم 2002-2003، ثم احتكر فريق الجزيرة اللقب لمدة 3 سنوات متتابعة، حيث توج في مواسم 2003-2004، و 2004-2005، و 2005-2006.

وفاز فريق الزمالك باللقب في موسم 2006-2007، ثم الجزيرة بموسم 2007-2008 ،وفريق الاتحاد بمواسم 2008-2009 و 2009-2010، ليعود الجزيرة إلى التتويج بموسم 2010-2011.

سبورتنج يفجر مفاجأة

ونجح فريق الأهلي بالفوز باللقب في موسم 2011-2012، ثم ظهر فريق سبورتنج، وتوج بالبطولة الأولى في تاريخه في موسم 2012-2013، ثم توج الجزيرة بموسم 2013-2014، ليعود فريق سبورتنج مرة أخرى، ويتوج بموسم 2014-2015، وعاد الأهلي إلى التتويج باللقب في موسم 2015-2016، ثم توج الجزيرة بطلا لموسم 2016-2017، وتوج فريق سبورتنج باللقب للمرة الثالثة له في موسم 2017-2018.

واستطاع الزمالك التتويج بالبطولة في موسم 2018-2019، والتي أهلته إلى المشاركة في بطولة إفريقيا للاندية، والتي اقيمت برواندا الشهر الماضي، تحت رعاية الـNBA ، ونجح الفريق الأبيض من التتويج بالبطولة، بعدما فاز على الاتحاد المنيستيري في نهائي البطولة. ونجح الاتحاد السكندري بالتتويج بالبطولة، في موسم 2019 – 2020، عقب تغلبه على النادي الأهلي بنتيجة 3-1 في الدور النهائي للبطولة، ليعود الفارس الأبيض بالتتويج بالبطولة هذا العام، على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2.