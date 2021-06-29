/637963/مفاجأة-جديدة-بعد-القبض-على-رجل-الأعمال-حسن-راتب-بتهمة-تمويل-علاء-حسانين-في-التنقيب-عن-الآثار

قبل القبض على رجل الأعمال حسن راتب .. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، في إلقاء القبض على علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» وبحوزته عدد المضبوطات والقطع الأثرية التي تم ضبطها بحوزته، تتعدي 200 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل ثلاثة منهم مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس كما عثر معه على رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز وتمثال خشبي طوله نحو 10 سم.

دوت الخليج تكشف تفاصيل تورط رجل الاعمال حسن راتب بالنائب السابق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حجري مقسوم إلى نصفين بحوزة «نائب الجن والعفريت» ورأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وآخر حجري جنسي يعود للعصر ذاته، كما عثر على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل وهي عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في عمليات الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

مفاجأء صادمه

كانت المفاجأءة بتورط رجل أعمال شهير، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على رجل الأعمال حسن راتب،أمس الإثنين 28 يونيو 2021، تنفيذًا لقرار النيابة العامة حول تمويله ماديًا لعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار بعد القبض عليه ومناقشة بين شقيق المتهم وحسن راتب .

من هو حسن راتب؟

1- اسمه حسن كامل راتب

2- مواليد 23 فبراير 1947، متزوج

3- له العديد من الأنشطة الاستثمارية في مختلف المجالات

4- تقدم ببلاغ ضد علاء حسانين عام 2017، واتهمه بالنصب عليه

5- تنازل عن البلاغ بعد حصوله على شيكات بنكية من حسانين بقيمة المبلغ

6- عز الدين شقيق نائب العفاريت قال في التحقيقات إن راتب هو الممول لعمليات التنقيب عن الآثار

7 - قدرت التمويلات بملايين الجنيهات

8- أمرت النيابة العامة بالقبض على حسن راتب

9- كان الظهور الأخير له قبل أيام، حين زار فرعي جامعة خاصة به، وافتتح مبنى جديدًا، والتقى بعدد من الطلبة