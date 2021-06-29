طباعة صورة محمد رمضان على ملازم مادة الاقتصاد.. والأخير يعلق: «دماغ شغالة»

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عاش الفنان ومطرب المهرجانات المصري محمد رمضان مؤخرًا أزمة جديدة بسبب تحفظ البنك على أمواله، حيث تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذًا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".

دوت الخليج يرصد تطرق لازمة الفنان محمد رمضان «مستورة صباح الفل» إلى الجامعات.

الحجز على أموال محمد رمضان

ليخرج رمضان في مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أكد فيه أن الموضوع لم يزعجه وأن أمواله ملك الدولة، مضيفًا أنه يمتلك ما يعيشه مستورًا قائلًا: "مستورة.. صباح الفل".

لازمة محمد رمضان «مستورة صباح الفل» تطرق للمناهج بالجامعات

ومنذ ذلك الحين أصبحت كلمة رمضان"مستورة صباح الفل" محط الكوميك والميمز بين رواد السوشيال ميديا، حتى وصل الأمر إلى المناهج والجامعات، حيث نشر رمضان صورة ملازم لمادة الاقتصادة المُدرسة بكلية الحقوق، مكتوبًا عليها "الاقتصاد صعب.. بس احنا ضامنين قسم النقود والبنوك.. مستورة".

وعلق رمضان على الصورة مشيدًا بتلك الفكرة قائلًا: "صباح الفل على الشباب اللي دمغها شغالة.. ما شاء الله مبيعات هائلة لملازم مستورة مادة الأقتصاد قسم النقود و البنوك .. كلية الحقوق".

محمد رمضان بمسلسل «موسى»

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «موسى»، بطولته إلى جانب سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.