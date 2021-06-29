/637967/اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-لقاء-بيراميدز-وسموحة-بكأس-مصر

كشف اتحاد الكرة لكرة القدم عن موعد مباراة بيراميدز وسموحة في لقاء الدور السادس عشر من بطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الساعة السابعة من يوم الـ 11 من يوليو القادم ، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في موعد مباراة الفريقين.

أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز في كأس مصر، بسبب إصابة 13 فرداً في فريق بيراميدز بفيروس كورونا، وجاء ذلك علي موعد مباراة الفريق مع سموحة في بطولة كأس مصر.

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز وسموحة في الحادي عشر من يوليو القادم في الساعة السابعة مساء، في لقاء الدور الـ 16 من كأس مصر، ويشهد على اللقاء ملعب بتروسبورت.

أزمة بيراميدز بعد الخروج من الكونفدرالية

يمتلك بيراميدز 3 حراس مرمى على طراز كبير واصحاب أسماء متميزة في الدوري الممتاز ، سواء كان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق ، أوأحمد الشناوي حارس الزمالك والمنتخب السابق، و كذلك المهدي سليمان حارس العديد من الأندية المصرية.

وتهدد فكرة بيع نادي بيراميدز تواجد الثلاثي في الدوري الممتاز بشكل عام ، حيث يرفض الأهلي رجوع شريف إكرامي مرة أخرى، وكذلك الأمر لأحمد الشناوي الذي أثار غضب الجماهير البيضاء بسبب طريقة انتقاله في وقت سابق ، فيما يعد المهدي سليمان الأكثر حظا في ايجاد فرصة مميزة لأنه لم يفقد الدعم الجماهيري بعد على عكس الثنائي الأخر.

مالك بيراميدز يفكر في بيع النادي

وبحسب ما علمت دوت الخليج من مصادر قوية داخل النادي وأحد المصادر في دولة الإمارات، أن مالك نادي بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي أبدى غضبه الشديد مما يحدث داخل الفريق، سواء من الجهاز الإداري أو الفني وكذلك بعض اللاعبين، ووجه كامل غضبه لممدوح عيد المدير التنفيذي خلال اتصال هاتفي عقب مباراة الرجاء.

غرامات قاسية على لاعبي بيراميدز

وأكدت المصادر أن مالك نادي بيراميدز أمر ممدوح عيد بتوقيع عقوبات قاسية وغرامات كبيرة على جميع اللاعبين، وعليه هو شخصيا، وهو ما استجاب له الأخير دون أي تعليق، لكن الأمور لم تقتصر على هذا بل تطور الأمر مع سالم الشامسي ليلمح لوجود رغبة قوية لديه في بيع النادي، ورغبته في البحث عن مستثمر جديد لشراء أسهمه في بيراميدز، خاصة وأنه ينف ملايين الجنيهات على عقود اللاعبين والمعسكرات بينما لم ينجح الفريق في الفوزو بأي بطولة هذا الموسم، وكذلك لن يشارك في بطولات إفريقيا في الموسم المقبل، بعد أن حدد اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الأبطال، والمصري وسموحة للعب في الكونفدرالية .