خاص دوت الخليج: الخطيب وحسن مصطفي يشاركان باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

/637968/خاص-تحيا-مصر-الخطيب-وحسن-مصطفي-يشاركان-باجتماع-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-الشيوخ

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إبراهيم حجازي، مشاركة رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب،والكابتن حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لدراسة مخرجات اللجنة الأولمبية الدولية وتعظيم استفادة الاتحادات الرياضية المصرية منها.

يأتي ذلك فى ضوء ما يتم من مناقشات بشأن منظومة الرياضة في مصر والنهوض بها، والتعرف علي رؤية الشخصيات الرياضية الفاعلة بالمجتمع المصري من أجل تقديم رؤيتهم والتعرف عليهم والاستفادة منها.

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