هالة سرحان تنعي الملياردير أنسي ساويرس: «شخصية نادرة»

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نعت الإعلامية هالة سرحان رجل الأعمال والملياردير أنسي ساويرس، الذي غيبه الموت اليوم 29 يونيو عن عمر يناهز 91 عامًا.

دوت الخليج يرصد نعي الإعلامية هالة سرحان لرجل الأعمال والملياردير أنسي ساويرس بعد رحيله عن عالمنا.

هالة سرحان تقدم العزاء لأسرة ساوريس

وحرصت سرحان على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أنسي ساويرس من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتبت مشيدة بوطنية رمضان ونجاحه: "‏الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. رجل عظيم وشخصية نادرة واقتصادي لن يتكرر ومصري حتي النخاع.. خالص التعازي للأسرة الكريمة السيدة حرمه المحترمة والمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس وعائلة ساويرس المصرية العريقة".

هالة سرحان تثير جدلًا بسبب واقعة أزمة المايوه

سبق وأن أثارت هالة سرحان جدلًا مؤخرًا بمهاجمتها لنجلة الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية بعد أزمة «المايوه» التي تعرضت لها الأخيرة وخرجت لترويها خلال مقطع فيديو على موقع «فيسبوك».

وعلقت الإعلامية هالة سرحان على تلك الواقعة من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، متهمة فتاة المايوه بأنها تلعب دورًا ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان، حيث كتبت: "‏حكاية الشابة المستهترة اللي بتعيط وتردح إنها عايزة تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي.. حقها تلبس ماتريد، لكن يبدو إنها تؤدي دور ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان".

وأردفت سرحان قائلة: "وأعلنت أنهم معرفش مين(هم)سكتوا علي اللي قلعوا وشربوا وغنوا وقالت وسكتنا لكم.. طيب أنتي عايزة تروحي عندهم ليه أصلًا".