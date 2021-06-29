نشوى الديب لـ دوت الخليج: تعديلات مستقبل وطن بشأن التحرش ستكون من أهم إنجازات البرلمان «فيديو»

/637973/نشوى-الديب-لـ-تحيا-مصر-تعديلات-مستقبل-وطن-بشأن-التحرش--ستكون-من-أهم-إنجازات-البرلمان--فيديو

ثمنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، بشأن تغليظ العقوبة على قانون التحرش، مؤكدة أنها من أهم انجازات الفصل التشريعي الثاني، لافتة إلى ان المجتمع أصبح بحاجة لمثل هذه التشريعات لمواجهة التحديات التي اصبح يتعرض لها المجتمع والاسرة والمدرسة.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة نشوى الديب بشأن تعديلات مستقبل وطن لتغليظ التحرش

تغليظ العقوبة على التحرش

واشارت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب،أن التحرش من الظواهر التي انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة فى المجتمع المصري، وكان لابد من التصدي لها ووقفها من التغلغل فى المجتمع ، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى الاسليب التربوية المستخدمة فى المدرسة والأسرة.

قانون العقوبات

هذا ووافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف