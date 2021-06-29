/637976/مدرب-كايزر-تشيفز-الأهلي-الأقرب-لحسم-النهائي-و-لديهم-عقلية-الفوز-بالبطولات
أكد محسن أورتجال المدير الفني الأسبق لفريق كايزر تشيفز أن النادي الأهلي يعرف كيف يحسم النهائيات لصالحه ، ولديهم عقلية قادرة على فعل ذلك لسنوات متعددة، كاشفا عن ذكريات مواجهة الفريقين في عام 2001 وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.
وقال أورتجال لـ دوت الخليج: " الأهلي فريق متوازن ولديه مدرب خبير من الدرجة الأولى ويعرف كيف يفوز بالنهائيات ، وبالتاكيد تواجد كايزر تشيفز أمر يسعدني كثيرا لكن المواجهة لن تكون سهلة".
مدرب كايزر تشيفز الأسبق يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل مباراة 2001
وتابع: " مدرب النادي الأهلي يعرف الخصوم بشكل جيد ، خاصة أن بيتسو قام بمواجهة هذا الفريق في مواجهات سابقة ، ويعرف كيف يتحم في رتم المباراة ، وهو خبير في تلك النقطة".
وواصل: " أعتقد أن الأهلي سيحسم هذا النهائي ، مع الحفاظ على حظوظ كايزر تشيفز ولا يمكن الاستهانة بالفريق الجنوب إفريقي ، وأتمنى أن يكون لي نصيب في حضور النهائي من الملعب".
مدرب كايزر تشيفز يكشف قوة الأهلي
واستكمل: " نهائي 2001 مختلف عن هذا التوقيت ، اللعبة الأن تطورت بشكل كبير ، وبشكل عام الكرة في إفريقيا شهدت طفرة في كل المستويات لكن يظل النادي الأهلي وكايزر تشيفز من الأندية العريقة وذات الطريق الطويل".
واختتم: "المباراة النهائية ستكون مثيرة بين الفريقين على أي حال، وفي الأخير أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بنهائي دوري أبطال إفريقيا".
تشكيل الأهلي أمام الترجي
حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي
حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.
قائمة الأهلي لمواجهة الترجي
حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير
الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد
خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق
خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.
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