شقيق نائب الجن والعفاريت: حسن راتب هو الممول الكبير لعمليات التنقيب عن الآثار

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تواصل اليوم الثلاثاء، نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بمحكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، التحقيق في اتهام حسن راتب رجل الأعمال صاحب قناه المحور سابقًا، و البرلماني السابق علاء حسانين، وشقيقه وآخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار وحيازة قطع آثرية.

تحيا مصر يكشف تفاصيل اعترافات شقيق علاء حسانين النائب السابق الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"

اعترافات شقيق النائب السابق

وقال المتهم عز الدين حسانين، شقيق علاء حسانين النائب السابق الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، أنه تورط مع شقيقه في البحث عن الآثار وكان يساعده على إيجاد الأماكن البحث عن التماثيل والآثار القديمة مقابل مبلغ مالي عن كل عملية وعن المعدات التي كان يدفع لها مقابل جلبها له وأنهما ينقبان عن الآثار منذ خمس سنوات.

كما أكد شقيق علاء حسانين النائب السابق الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، أن حسن راتب هو الممول الكبير لتلك العمليات ويتربح منها الملايين، ولكن توجد مشاكل مادية بينهم نتيجة شيكات بنكية ومعاملات مالية مؤخرًا.

تورط شقيق البرلماني السابق

وتبين من التحقيقات تورط شقيق البرلماني السابق في الواقعة فتم إلقاء القبض عليه ولكن اعترافاته كانت كفيله في إصدار النيابة العامة قرار ضبط وإحضار رجل الأعمال حسن راتب، لتمويله عمليات التنقيب بملايين الجنيهات.

القبض على رجل الأعمال حسن راتب

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.