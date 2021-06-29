جدة - نرمين السيد - عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيلما تسجيلا بعنوان "حماة السماء – درع المستقبل"، بمناسبة احتفال قوات الدفاع الجوى بعيدها.





وأوضح الفيلم، أن قوات الدفاع الجوى خيرة أجناد الأرض، حراس السماء المصرية، أسطورة بطولية تراهم على العهد عيون لا تنام، صواريخهم حائد الصد المنيع، هم الجحيم فى وجه الأعداء لأنهم قوات الدفاع الجوى حماة السماء درع المستقبل. وتناول الفيلم، تاريخ إنشاء قوات الدفاع الجوى، مرورا بالمشاركة فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وتحديث أسلحة القوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجحيم فى وجه الأعداء.. المتحدث العسكرى يعرض فيلما عن قوات الدفاع الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.