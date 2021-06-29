ثورة 30 يونيو.. شيخ الأزهر: الدولة المصرية حافظت على مقدرات الشعب ومكاسبه

جدة - نرمين السيد - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.





وأكد الأزهر على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى المصرى، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه. ودعا الأزهر شعب مصر، أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.

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