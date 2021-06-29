محمد منظور: 30 يونيو من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى خرج فيها ملايين المصريين، لتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، بالقضاء على جميع المحاولات المُستميتة والمُخططات الخبيثة لطمس الهوية المصرية الوطنية.





وأضاف منظور، فى بيان، أنه عقب ثورة 30 يونيو المجيدة استعادت الدولة المصرية هيبتها الدولية والإقليمية وذلك بعد تفويض ملايين المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسى القائد العظيم بتصحيح الأوضاع بالدولة المصرية وتحقيق نهضة تنموية شاملة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، مُؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كان لها دورًا محوريًا ليس فى إنقاذ مصر فقط بل أيضًا فى إحباط مُخططات هدامة وخبيثة خصص لها المليارات من أجل هدم الدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة. وأكد النائب الدكتور محمد منظور، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل دائمًا وأبدًا نبراسًا وعلامة مُضيئة فارقة فى تاريخ مصر والوطن العربى بأكمله، مُشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر، مُوضحًا أنه وبعد ثمانية أعوام من الثورة المجيدة نجد مصر تواصل جنى ثمار رؤيتها الصائبة عبر إصلاحات مُتعددة المحاور استهدفت تحقيق نهضة تنموية شاملة. وتابع: "ثورة 30 يونيو أبهرت دول العالم وكشفت وعى الشعب المصرى وقيادته التى كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصرى".

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