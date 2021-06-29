الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأكد الأزهر على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى المصرى، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

ودعا الأزهر شعب مصر؛ أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.