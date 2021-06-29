/637980/حصاد-ألعاب-الصالات-الجماعية-هذا-الموسم-الأهلي-يقتنص-10-ألقاب-من-أصل-16-بطولة-الزمالك-يكتفي-بـ-3-ميداليات-ذهبية-الاتحاد-السكندري-ينقذ-موسمه-ببطولتين-وسبورتنج-ينجو-ببطولة-وحيدة-للسيدات

أسدل الستار على الموسم الحالي من بطولات الفرق الجماعية لألعاب الصالات، بعد تتويج نادي الزمالك بلقب دوري سوزبر السلة، عقب فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2 في إجمالي المباريات الخمسة التي تواجه فيها الفريقان .

ويستعرض دوت الخليج حصاد موسم 2020/2021 للألعاب الجماعية داخل الصالات (للرجال والسيدات)، والفرق التي توجت بألقابها في التقرير التالي:

1- كرة السلة

تتضمن أنشطة اتحاد كرة السلة في مصر 4 بطولات (للرجال والسيدات) هي دوري المرتبط ودوري السوبر بالإضافة إلى كأس مصر، وكأس السوبر.

سيطر النادي الأهلي على بطولة المرتبط، حيث نجح المارد الأحمر بالتتويج ببطولة دوري المرتبط للرجال، كما نجح فريق السيدات بالفريق أيضا بحصد البطولة.

حصل فريق الزمالك في حصد بطولة دوري السوبر للرجال، وذلك بعد التغلب على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الحاسمة، حيث انتهت المباراة النهائية بين الفريقين بنتيجة 3/2 لصالح الفارس الأبيض، بينما حسم بطولة دوري السوبر لسيدات، فريق سبورتنج.

نجح فريق الاتحاد السكندري في حسم بطولة كأس مصر للرجال، بينما استطاع فريق الأهلي(سيدات)، بالتتويج ببطولة كأس مصر للسيدات.

فاز رجال كرة السلة بفريق الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر، بينما نجح فريق السيدات بالنادي الأهلي في حصد اللقب.

2- كرة اليد

يتضمن الاتحاد المصري لكرة اليد، العديد من الأنشطة، حيث يضم بطولتين، وهم، بطولة دوري المحترفين وكأس مصر (رجال وسيدات).

حسم رجال كرة اليد بنادي الزمالك، بطولة دوري السوبر، وعلى الصعيد الأخر نجح سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بالتتويج بالبطولة.

هيمن النادي الأهلي على بطولة كأس مصر، حيث تمكن رجال اليد بالنادي الأهلي، بحصد بطولة كأس مصر، كما تمكن سيدات اليد بالفريق الأحمر من حصد اللقب.

3- كرة الطائرة

تتضمن أنشطة اتحاد كرة الطائرة في مصر، بطولتين (رجال وسيدات)، وهما الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

احتكر النادي الأهلي بطولة الدوري المصري لكرة الطائرة هذا العام، حيث تمكن رجال كرة الطائرة بالمارد الأحمر من حسم بطولة الدوري،كما نجح فريق سيدات الفريق الأحمر أيضا من التتويج باللقب.

فاز رجال الطائرة بنادي الزمالك، ببطولة كأس مصر، بينما توج سيدات الطائرة بالنادي الأهلي بالبطولة.