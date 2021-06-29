/637984/رفيق-الحيوانات-المفترسة-محمد-رمضان-يتجول-بصحبة-فهد

يظهر الفنان محمد رمضان دائمًا برفقة الحيوانات، ولكنها ليست أي حيوانات فهي تنتمي للفصيلة المفترسة منها، مما يثير الجدل حوله ويجعل الجمهور يطرح العديد من التساؤلات عن كون ذلك التصرف نابع رغبته في استعراض قوته وشجاعته أم أنه غرور.

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محمد رمضان برفقة الفهد

طرح رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يتجول بصحبة فهد دون أن يعكس ذلك المشهد إشارة واحدة على خوفه ممازحًا النمر وهو يركب أعلاه، وجاء الفيديو على أغنيته «أنا التوب»، واكتفى بالتعليق عليه بالرمز التعبيري للفهد.

واعتاد محمد رمضان على ذلك التصرف، حيث سبق و عرض رمضان جولة له بين أخطر حيوانات دبي؛ حيث حمل ثعبانًا ثقيلًا على رقبته، ووقف يطعم أحد الدببة وراوغ مجموعة من القردة.

كما ظهر فى مسلسل «موسى» التى تم عرضه فى رمضان الماضى أيضًا، رفقة تمساح ضخم، وقام بحملة والاستراحة على جسده أيضًا فى إحدى المشاهد.

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وسبق وأن نشر رمضان صورة ملازم لمادة الاقتصادة المُدرسة بكلية الحقوق، مكتوبًا عليها "الاقتصاد صعب.. بس احنا ضامنين قسم النقود والبنوك.. مستورة".

وعلق على الصورة مشيدًا بتلك الفكرة قائلًا: "صباح الفل على الشباب اللي دمغها شغالة.. ما شاء الله مبيعات هائلة لملازم مستورة مادة الأقتصاد قسم النقود و البنوك .. كلية الحقوق".

محمد رمضان بمسلسل «موسى»

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «موسى»، بطولته إلى جانب سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.