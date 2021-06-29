/637985/الشنطة-يغادر-دور-العرض-السينمائية-تعرف-على-السبب

قرر عدد كبير من دور العرض السينمائية رفع فيلم «الشنطة» من صالتها، والذي يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري.

دوت الخليج يكشف سبب رفع فيلم الشنطة من صالات العرض السينمائية

لم تكن مؤشرات نجاح فيلم الشنطة بالمبشرة خاصة في وجود فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني الذي لازال يحافظ على تصدره في دور العرض السينمائية في حين يتذيلها فيلم «الشنطة» اذ قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في إحدى تصريحاته أنه من المتوقع رفع الفيلم من السينمات لقلة الإيرادات، وبالفعل قامت دور العرض برفع الفيلم عن صالتها.

وكان قد حقق الفيلم إيرادات ليست بالجيدة حيث وصلت في يوم الأحد الماضي إلى 114 جنيها، والسبت جني 459 جنيها، والجمعة حقق 203 جنيهات، والخميس وصل إلى 739 جنيها وهذا يعتبر أعلى إيراداته منذ بداية عرضه، والأربعاء الماضي اكتفى بـ488 جنيه.

قصة فيلم الشنطة

تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، وتم تصويره ما بين القاهرة ودبي، ويقدم عمر كمال أغنية دعائية للفيلم.

فيلم مش أنا يشهد نجاحًا ملحوظًا في دور العرض

الجدير بالذكر أن دور العرض السينمائية تشهد هذه الأيام حالة من الازدهار وذلك بسبب إيرادات فيلم "مش أنا" التي تصل في اليوم الواحد لأكثر من مليون جنيه، الفيلم من بطولة النجم تامر حسني، ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.