/637986/تعرف-على-موعد-الإعلان-عن-حركة-تنقلات-ضباط-الشرطة-لعام-2021

يعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال شهر القادم حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2021، والتي تشمل عددا من مديري الأمن ونوابهم إضافة إلى قيادات الصف الثاني والثالث من مديري الإدارات والمصالح، وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.

دوت الخليج يكشف أبرز ملامح الحركة المنتظرة هي كالآتي: الإبقاء على بعض مساعدي الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل.

بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.

ومن المقرر أن تركز تغييرات حركة الشرطة على مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتسيير على المواطنين.

القطاعات الرئيسية

ستشهد حركة تنقلات الشرطةوتغيير آليات العمل علاوة على رفع معدلات الأداء الأمني داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة وتطبيق رؤية أمنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة التى تفرضها ظروف مواجهة الإرهاب حيث سيتم إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى مناصب العليا.

كلية الشرطة

ومن المقرر أيضا خلال يوليو القادم الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالى أو العام الماضي