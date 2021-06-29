/637991/رفع-الجلسة-العامة--لمجلس-النواب-والعودة-للانعقاد-11-يوليو

هذا وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم تقديم أى طلبات إلى وزير العدل، خلال الجلسة العامة.

وقال جبالى فى تنبيهه على النواب، " اللائحة الداخلية للمجلس، تمنع النواب تقديم طلبات للوزراء داخل القاعة، أرجو الإلتزام بذلك".

جاء ذلك بعدما لاحظ رئيس مجلس النواب،قيام عدد من النواب، بتقديم طلبات إلى وزير العدل، المستشار عمر مراون، عقب انتهاءه من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الشهر العقارى والمحاكم.

هذا واكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.

وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقى ليس عددا كبيرا.

رفع كفاءة المحاكم

وأعلن وفقا لما رصده دوت الخليج أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام، وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.

وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.

وبشأن محكمة ملوي، أكد النائب أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.

تعيينات الشهر العقاري

قبلها قد استعرض المستشار عمر مراون، وزير العدل، أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها ألغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

وأضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.

عجز الموظفين

وتابع، لدينا عجز فى عدد الموظفين، و طلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 الف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى انجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.

وكان المستشار عمر مراون وزير العدل، بدأ كلمته بالجلسة العامة، بتقديم التهنئة بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها نقطة تحول فى مسيرة الوطن، تحت قيادة بطل مؤمن بربه موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى.