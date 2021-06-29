/637992/مسيرة-ميسي-مع-برشلونة-تنتهي-بعد-ساعات-تفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا على انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريق برشلونة الإسباني، ولم يقم ميسي بتجديد التعاقد حتى هذه اللحظات، وبالتالي سيصبح ميسي حرا، ويمكنه التوقيع لأى نادي أخر.

ونشرت صحف إسبانية، أن ميسي سيصبح حرا خلال الساعات المقبله، حيث أنه بحلول ليل غدا الأربعاء، سيكون اللاعب غير مقيد بأي عقد مع فريق برشلونة، ويلعب ميسي مع الفريق الكتالوني منذ 17 عام.

أصبح عقد ميسي، هو حديث الصحفلا العالمية والمحلية الأن، حيث أنه يعتبر من أفضل لاعبين كرة القدم على مر عصورها، ويخشر جماهير الفريق الكتالوني، من رحيل ميسي عن الفريق وعدم تجديد تعاقده، وتنظر إداراة فريق برشلونة إلى الأمر بتفاؤل، حيث أنهم لديهم ثقة كبيرة في ليونيل ميسي.

ميسي يقود الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين تغلب على نظيره منتخب بوليفيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب "أرينا بانتانال"، في مدينة كويابا، وبدأت المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبيه "كوبا أمريكا 2021"، وانتهت المباراة بنتيجة 4/1، وتصدر رفاق ميسي المجموعة الأولى، حيث أنه يحتل منتخب راقصي التانجو المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة "كوبا أمريكا 2021" برصيد 10 نقاط.

مشوار منتخب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة "كوبا أميركا 2021"

بعد فوز منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، على منتخب بوليفيا، في المباراة التي جمعتهم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة "كوبا أميركا 2021"، تربع منتخب لا ألبيسيلستي، في صداراة المجموعة الأولى، حيث يمتلك راقصي التانجو 10 نقاط، بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، حيث أنه لم يستطع تحقيق أي نقطة في البطولة.

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام منتخب بوليفيا في كوبا أميركا

في حراسة المرمى: فرانكو أرماني. في خط الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا. في خط الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز. في خط الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو.