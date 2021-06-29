/637993/برلمانية-حماة-الوطن--ثورة-30-يونيو-حولت-مصر-لدولة-حديثة-متماسكة-تصون-أمنها-القومى

أكد اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب أن ثورة 30 يونيو تمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث حيث كن يحاك لمصر والمنطقة مخططات تقسيم وتفتيت وإضعاف للمؤسسات الوطنية للدول فكانت الثورة وما تلاها حائط صد ضد المحاولات بفضل القيادة المصرية ومؤسساتها الوطنية ووعى الشعب المصرى العظيم .

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن ثورة 30 يونيو

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: ثورة الـ 30 من يونيو قوضت الجماعات الإرهابية

وقال اللواء حاتم حشمت، أن الثورة وما تبعها من إجراءات وتفويض للسيد الرئيس بمحاربة الإرهاب قد قوض الجماعات الإرهابية التي كانت تخطط للتمركز في بعض مناطق الجهورية فاستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية افشال تلك المخططات.

اللواء حاتم حشمت: ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة التنمية التي يقودها السيد الرئيس في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في تاريخا .