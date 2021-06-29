رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والانعقاد المقبل 11 يوليو

جدة - نرمين السيد - ويعاود مجلس النواب، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو المقبل. وشهدت الجلسات، مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض. وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

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