وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذى لمؤتمر تدابير بناء الثقة فى آسيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب عن التقدير لدور كازاخستان فى إنشاء وتعزيز دور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا"، وما تقوم به بصفتها الرئيس الحالى من جهود مُقدرة لتطوير آليات وأطر عمل المؤتمر، وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ويدعم ركائز الأمن والاستقرار، ومشيرًا إلى اهتمام مصر بتنمية أوجه التعاون المُشترك مع "السيكا" لا سيما فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وضبط التسلح، والتطلع إلى العمل مع المدير التنفيذى الحالى لتحقيق تلك الأهداف.

ومن جانبه، أكد "ساريباى" على أهمية استمرار التعاون بين مصر والسيكا، وتطلعه إلى تعزيز انخراط مصر فى آلياته خلال الفترة المقبلة، بما لمصر من مكانة على الصعيديّن الإقليمى والدولى وكونها العضو الإفريقى الوحيد بالمؤتمر، موجهًا الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة فى الاجتماع السادس لوزراء خارجية المؤتمر المُقرر عقده فى أكتوبر 2021، كما أكد على العلاقات التاريخية الممتدة والوطيدة التى تجمع بين بلاده ومصر.

واختتم المُتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكرى أوضح ترحيبه بالزيارة للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية المؤتمر، وكذلك لعقد عدد من اللقاءات الثنائية بهدف دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان والبناء على مُخرجات الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية إلى كازاخستان عام 2016.