وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ”النواب” التعاون المشترك في...

وزيرة الهجرة: نستهدف التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لربط شبابنا في الخارج بوطنهم
رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب": نثمن جهود وزارة الهجرة لاستيعاب طاقات شبابنا بالخارج
عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بالنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير عضو مجلس النواب، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة ولجنة الشباب في إطار العمل على ربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وكذلك شباب الدارسين المصريين بالخارج، بوطنهم الأم مصر، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تحقق اتصالا مستداما مع شبابنا بالخارج.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باللقاء، وأكدت العمل على تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري بالخارج، قائلة: "إن واحدًا من أهم الملفات على تعمل عليها وزارة الهجرة يكمن في خلق ربط حقيقي بين شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث وكذلك الشباب الدارسين المصريين بالخارج، ووطنهم الأم مصر، وفق الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة المصرية لحماية أبنائنا بالخارج، واستيعاب طاقاتهم للاستفادة من قدراتهم الشخصية والعلمية ضمن خطة مصر لتنمية مستدامة".
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