وزير العدل أمام ”النواب”: واجهنا زحام مكاتب الشهر العقاري بفتح فروع جديدة...

أكد وزير العدل المستشار عمر مراون، أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع الزحام الشديد الذي يتواجد في فروع الشهر العقاري بعدد من المحافظات، موضحا أنه تم حل هذه الأزمة من خلال زيادة الموظفين وفتح ما يقرب من 150 مقرا خلال عام ونصف في عدد من المحافظات .

جاء ذلك خلال تعقيب وزير العدل بالجلسة العامة لـ مجلس النواب/اليوم الثلاثاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من عدد من الأعضاء بشأن مشكلات الشهر العقارى وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين فى الشهر العقاري .