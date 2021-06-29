تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في قضية تمويل الإرهاب

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تجديد حبس صفوان ثابت، وسيد رجب السويركي، في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين فى القضية تهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
كما وجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، وتقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
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