/638002/أرقام-تمبينكوسي-لورش-اللاعب-المرشح-للنادي-الأهلي

ارتبط أسم اللاعب تمبينكوسي لورش بالنادي الأهلي ، وذلك بعد حديث بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عن اللاعب والذي أبدى فيه المدرب اقتناعة باللاعب الجنوب إفريقي ويرصد دوت الخليج احصائيات تمبينكوسي لورش.

- هو لاعب دولي جنوب أفريقي من مواليد 22 يوليو 1993 يلعب كمهاجم لفريق لأورلاندو بايرتس.

- بدأ مسيرته في عالم كرة القدم بنادي كلية مالوتي فيت إف سي، وذلك عام 2013 حتى نهاية عام 2015 ، ثم انتقل الى نادي كيب تاون ستارز حتى عام 2016.

- لعب ضمن صفوف نادي شيبا يونايتد لمدة موسم واحد فقط في عام 2017 ، اعقبها الانتقال الى نادي أورلاندو بايرتس حتى الوقت الحالي.

أرقام تمبينكوسي لورش لاعب أورلاندو

- حيث لعب دولياً ستة مباريات بعد انضمام الجنوب افريقي الى منتخب البافانا بافانا لأول مرة عام 2018 ، سجل خلالها هدف واحد فقط وكان امام منتخب مصر في المباراة التي ودع بها المنتخب الوطني البطولة في ستاد القاهرة الدولي عام 2019.

- ويجيد تيمبينكوسي اللعب في مركز الجناح الأيمن والايسر كما يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، بالإضافة الى المهاجم الصريح.

- ولعب صاحب الـ 28 عاماً رفقه القراصنة 93 مباراة سجل خلالها 16 هدف، ويمتلك في خزائنه بطولة كأس وحيدة برفقة أولاندو بايرتس.

أرقام لورش هذا الموسم

- شارك برفقه فريقه في 3 مباريات بكأس الكونفدرالية الافريقية حيث سجل هدف واحد ولم يصنع.

- ولعب تيمبينكوسي مع أورلاندو في بطولة الدوري الجنوب إفريقي 18 لقاء، سجل هدف وحيد وقام بصناعة أربع آخرين.

وخرج موسيماني منذ دقائق عبر تويتر قائلا: هناك شائعات أن الأهلي يريد اللاعب ثيمبينكوسي لورش " مهاجم اورلاندو بايرتس " لو أن هذا سيحدث، سأتصل أولا بالرئيس (محمود الخطيب) أطلب مباركته.

مدرب كايزر تشيفيز يتحدث عن مواجهة الأهلي

أكد محسن أورتجال المدير الفني الأسبق لفريق كايزر تشيفز أن النادي الأهلي يعرف كيف يحسم النهائيات لصالحه ، ولديهم عقلية قادرة على فعل ذلك لسنوات متعددة، كاشفا عن ذكريات مواجهة الفريقين في عام 2001 وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.

وقال أورتجال لـ دوت الخليج: " الأهلي فريق متوازن ولديه مدرب خبير من الدرجة الأولى ويعرف كيف يفوز بالنهائيات ، وبالتاكيد تواجد كايزر تشيفز أمر يسعدني كثيرا لكن المواجهة لن تكون سهلة".