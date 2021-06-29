/638006/محمد-أبو-فريخة-شخصية-البطل-ظهرت-في-أداء-لاعبي-الزمالك-في-دوري-السوبر
أعرب محمد أبو فريخة المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك تحت 16 عاما عن سعادته بفوز الفريق الأول بلقب دوري سوبر السلة.
ويرصد دوت الخليج تصريحاته:
وقال أبوفريخة في تصريحاته: ” فريق السلة قدم مباراة قوية خلال أشواط اللقاء، ولم يكن لدي أي شك في فوز الفريق بلقب الدوري”.
وأضاف: “شخصية البطل ظهرت في أداء لاعبي الزمالك في الشوط الثاني وتحديدا في الفترة الأخيرة، ومليون مبروك للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الرائع”.
وأوضح أن تكاتف الجهاز الفني للفريق يقيادة الإسباني أجوستي أحد أهم العوامل التي قادت الفريق لحصد اللقب الثاني على التوالي بعد التتويج بلقب إفريقيا.
وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.
وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.
ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.
وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.
وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.
ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.
وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.
نتيجة المباريات النهائيات
وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .
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